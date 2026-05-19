Lowery McKenzie

(Left to right) Baldwin County Sheriff Anthony Lowery and challenger Matt McKenzie

 Photos provided by Anthony Lowery and Matt McKenzie

Baldwin County Sheriff Anthony Lowery won Tuesday night against challenger and Baldwin County Commissioner Matt McKenzie in the Republican Primary, according to unofficial election results.

With roughly 98 percent of the votes in as of 10:31 p.m., Lowery had 16,514 ballots cast in his name and McKenzie had 15,297. This put Lowery at over 51 percent of the votes cast. Lowery was appointed sheriff in 2024 by Gov. Kay Ivey.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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