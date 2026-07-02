This year’s Fourth of July promises to be one for the centuries. The United States of America will be celebrating its 250th birthday. After the fireworks explode over downtown Mobile, an Azalea City native will be bringing his talents home for an electrifying display of talent on the guitar.
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