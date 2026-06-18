One of the ultimate goals for a musician is to make their art a full-time business. The situation is that much sweeter when artists can dictate their movements both on and off the stage. Veteran Azalea City bassist/singer/songwriter Quintin “Q” Berry’s musical versatility, instrumental talent and unique live delivery have allowed him to take full control of every aspect of his musical career. Berry’s weekly residency at Mobile’s vintage, tropical speakeasy, Las Floriditas, is a chance to experience his prowess not only on the bass but also in his impressive musical flexibility.
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