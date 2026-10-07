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Honey Island Swamp Band 

On Oct. 22, 2021, Azalea City percussionist Winter Baynes unexpectedly left this earthly realm. Baynes’ legacy lives on through the memories of his friends, the music that he made and the three children who carry his legacy. These factors serve as the foundation for one of Mobile’s most beloved live music events. 

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