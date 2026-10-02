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Last month, District Hall, Dr. Music Records and guitarist/artist Joseph Lazzari celebrated the first installment of their “Assembly” concert series. These monthly events boast an evening of alternative sounds accented by local artwork from regional artists. “Assembly #1” ushered in the revival of the adrenalized sludge metal of Black Titan and the homegrown psych rock of Rufus McBlack. The second installment will feature two iconic Azalea bands with setlists that will welcome local masses to the Halloween season.

Whenever they take the stage for a reunion, Vomit Spots is a vivid reflection of unbridled punk sounds from the late ’80s/early ’90s. This fiery underground collective has made a habit of reminding the local scene that they can still conjure pure punk energy and focus it on an audience filled with both familiar and unsuspecting individuals. Each show exposes a new generation of scenesters to a timeless punk sound that has retained its fury over the decades. The show can shift from frantic original cuts like “Gamma Death Squad” and “Booger Snot” to punk tributes to The B-52s and Deer Purple.

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