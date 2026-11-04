In the late ’80s and early ’90s, a cavalcade of rock outfits introduced the world to a Southern alternative movement that exploded from Georgia. Drivin N Cryin were among those alt. rock pioneers. They have also been regular visitors to the Azalea City since those days.
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