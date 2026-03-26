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The Peoples Room Mobile (Provided)

In 2015, Jim Pennington opened the doors of the Peoples Room of Mobile. Pennington wished to show the Azalea City the power of music delivered in a listening room environment that used the audience’s silence to carry pristine live performances. Typically, this format coupled the musical delivery with artist commentary from the venue’s steady, eclectic feed of singer-songwriters and bands. 

Brothers Jay and Robert Meeks recognized the special nature of this venue. When Pennington decided it was time to pass the Peoples Room of Mobile into other hands, the Meeks stepped forward with a mission to maintain the venue’s listening room philosophy. Since taking control, the Meeks have been making some big changes that both longtime patrons and performers will notice. 

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The Peoples Room Mobile (Provided)
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