black-sheep.jpg

Black Sheep (Show Poster, Provided)

Thanksgiving night in the Azalea City features two types of individuals. The first type spends the day in a warm, familial embrace of fellowship until the tryptophan lulls them to sleep. The other type spends the day looking for a quick, painless escape from the family madness. Those who manage to escape usually go in search of a stiff drink with a live music chaser. Twenty years ago, live music on a Thanksgiving night was almost unheard of. Now, local venues such as Brickyard Dauphin Street are giving the people what they want. This downtown venue will be giving patrons a musical dessert in the form of local supergroup Black Sheep Treatment.

