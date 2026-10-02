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Lamont Landers serves as an example of how modern technology has changed the phenomenon of being “discovered” by both the masses and the music industry. This Alabama native made his presence known through a viral performance of the Ray Charles classic “Hit the Road Jack.” He amplified his public exposure through a memorable performance on the televised talent competition “America’s Got Talent.” However, his really big break came when Nashville producer Dave Cobb discovered Lander’s rendition of “Rubber Band Man,” which was shared by percussionist Questlove (The Roots). 

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