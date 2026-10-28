In some regions, Oct. 30 is known as “Devil’s Night” or “Mischief Night.” From pranks to parties, Halloween Eve is a great excuse to set the mood for seasonal antics immersed in the marvelous and the macabre.
kAm$@F= z:E496? H:== 36 FD:?8 E96 @442D:@? E@ 3C:?8 2 =:EE=6 w2==@H66? >:D49:67 E@ 5@H?E@H? |@3:=6] p 4@>>@? >:?5D6E :? E96 >FD:4 :?5FDECJ :D E92E 6G6CJ 32?5 92D 2 EC:3FE6 24E A6C7@C>:?8 @? DE286 D@>6H96C6]k^Am
kAm|24 $2332E9 4@F=5 36 4@?D:56C65 @?6 @7 E96 H6:C56DE[ H:=56DE 2?5 H:EE:6DE @7 2== EC:3FE6 32?5D] %9:D @77\362E EC:3FE6 32?5 H:== 3C:?8 p=JD@? p?@>2=J[ 762EFC:?8 p=JD@? s6==:?86C[ H9@ :D E96 “7C@?E\4C62EFC6 2?5 7@F?5:?8 >2CDFA:2= @7 E96 32?5 u=F>>@I]” |6I:42?\32D65 8C@FA s6D42CE6D 2 z2?E H:== 2=D@ ;@:? E9:D >:D49:6G@FD >:I H:E9 2 D6E @7 7FEFC:DE:4 82C286 C@4<]k^Am
kAmx? a_`c[ 2 >JDE6C:@FD 8C@FA @7 {@D p?86=6D >FD:4:2?D 42>6 E@86E96C H:E9 E96 4@?46AE 7@C |24 $2332E9] %@86E96C[ E96J H@F=5 D:>F=E2?6@FD=J A2J EC:3FE6 E@ E96 :4@?:4 962GJ >6E2= 32?5 q=24< $2332E9 2?5 E96 H@C=5’D =@G6 7@C 72DE\7@@5 7C2?49:D6 7@@5 2?5 4F=EFC6] s@??:?8 4@>A=6>6?E2CJ 4@DEF>6D 2?5 DE286 ?2>6D[ #@?2=5 ~D3@FC?6 WG@42=DX[ $=2J6C |4r966K6 W8F:E2CX[ vC:>2=:46 W32DDX 2?5 %96 r2E3FC8=2C W5CF>DX 3682? 8:G:?8 E96 72DE 7@@5 EC62E>6?E E@ D6=64E:@?D 7C@> q=24< $2332E9’D 42E2=@8]k^Am
kAm%9:D 4C62E:G6 3=6?5 82G6 3:CE9 E@ D@?8D =:<6 “uCJ:?8 !2?” W“xC@? |2?”X[ “$H66E q667” W“$H66E {627”X[ “|@C6 #:3D” W“(2C !:8D”X 2?5 6G6? 2 ?@5 E@ xC@? |2:56? H:E9 “%96 vC@FA6C” W“%96 %C@@A6C”X] p44@C5:?8 E@ >2?286C |:<6 ~55[ #@?2=5 ~D3@FC?6 92D ?@ AC@3=6> D:7E:?8 E9C@F89 E96 8C62DJ 4@C?6C @7 >6E2= E@ 7:?5 :?DA:C2E:@? 7@C |24 $2332E9’D D6E=:DE]k^Am
kAm“#@?2=5 :D ?@E 27C2:5 E@ EC2G6= E96 A2E9 E:== 2== E96 ?2:=D 2C6 :? E96 72DE\7@@5 4@77:?[” ~55 6IA=2:?65] “xE’D 2 >6DD286 E92E 362CD C6A62E:?8]”k^Am
kAm|2?J H@F=5 E9:?< ~55’D 564:D:@? E@ >2?286 2 32?5 @7 E9:D ?2EFC6 >:89E 36 2 7@@=:D9 3FD:?6DD] w@H6G6C[ ~55’D 324<8C@F?5 >2<6D 2DDF>:?8 >2?286C:2= 5FE:6D D66> ?2EFC2=] q67@C6 >2?28:?8 |24 $2332E9[ ~55 7@4FD65 @? 2 “E962EC:42= >@?DE6C” AC@;64E 42==65 #@D6>2CJ’D q:==J8@2E] %9:D 32?5 762EFC65 2 56>@?:42==J 4@DEF>65 =:?6FA E92E AF==65 G:DF2= 2?5 >FD:42= :?DA:C2E:@? 7C@> E96 56AE9D @7 w6==]k^Am
kAm&=E:>2E6=J[ 9:D C6AFE2E:@? 2?5 6IA6C:6?46 :? E96 {@D p?86=6D >FD:4 D46?6 >256 9:> E96 A6C764E A6CD@? E@ >2?286 |24 $2332E9] ~55 564:565 E@ :?EC@5F46 |24 $2332E9 E9C@F89 E96 {@?8 q6249 +@>3:6 (2=< U2>Aj w2==@H66? !2CEJ] (:E9 ?@ AC64@?46:G65 6IA64E2E:@?D @7 H:56 AF3=:4 6>3C246[ ~55 564:565 E@ A@DE 2 =:G6 G:56@ @7 “uCJ:?8 !2?” @?=:?6] %9:D A@DE EC2?D46?565 :?E@ G:C2= 4@?E6?E[ E92?<D E@ D@>6 F?6IA64E65 C6A@DED]k^Am
kAm“x A@DE65 E92E 7:CDE G:56@ @7 ‘uCJ:?8 !2?’ E92E H6?E G:C2= :? a_`c[” ~55 D2:5] “!C6EEJ D@@?[ q=24< $2332E9 925 C6A@DE65 :E[ 2?5 H6 2== H6?E E@ t?8=2?5 2?5 A=2J65 s@H?=@25 u6DE H:E9 zx$$[ |öE=6J rCü6 2?5 $=:A<?@E]”k^Am
kAmtG6? E9@F89 |24 $2332E9 H2D 62C?:?8 H@C=5H:56 :?72>J[ ~55 >2:?E2:?65 2 C62=:DE:4 @FE=@@< @? E96 7FEFC6 @7 E96 32?5] w6 C64@8?:K65 E96 32?5 H2D 9:D EJA6 @7 AC@;64E 3FE “52>? H6:C5 7@C E96 H@C=5]” w@H6G6C[ |24 $2332E9 5:5 ?@E =@D6 :?5FDECJ >@>6?EF>] ~55 ?@E65 E96 4C@H5D <6AE 86EE:?8 3:886C 2?5 3:886C] |62?H9:=6[ ?@E23=6 32?5D 2?5 76DE:G2=D 92G6 <6AE D9@H:?8 :?E6C6DE :? |24 $2332E9] %96 32?5’D 9625=:?:?8 D9@H 2E $@F= z:E496? H:== 24EF2==J 36 2? @77\?:89E 7C@> E96:C E@FC H:E9 E96 =686?52CJ >@?DE6CD @7 962GJ >6E2= v(p#]k^Am
kAmx? $6AE6>36C[ |24 $2332E9 ;@:?65 E96 {@F56C %92? {:76 u6DE:G2= =:?6FA E92E 2=D@ :?4=F565 24ED =:<6 xC@? |2:56?[ %~~{[ {:>A q:K<:E 2?5 s2??J t=7>2?] ~55 D2:5 E96 32?5 H@F=5 36 A6C7@C>:?8 2=@?8D:56 xC@? |2:56? 282:? E9:D DF>>6C 2E E96 q@2C5H2=< #@4< 76DE:G2= :? ~462? r:EJ[ |2CJ=2?5] (:E9 6249 A2DD:?8 J62C[ ~55’D 2DDF>AE:@? E92E |24 $2332E9 H@F=5 36 2 A2DD:?8 EC6?5 :D AC@G6? HC@?8] (9:=6 |24 $2332E9 92D 366? >2<:?8 DEC:56D H:E9 E96:C 962GJ >6E2= 2?E96>D 32D65 @? 72DE\7@@5 4F=EFC6[ ~55 D2:5 E96 7C2?49:D6D E92E 92G6 :?DA:C65 E96 32?5 92G6 ?@E C6E@CE65]k^Am
kAm“x 92G6 ?@E 962C5 2 A66A[” ~55 D2:5] “x E9:?< E92E H6 92G6 :?7=F6?465 E96> 2E E9:D A@:?E]”k^Am
kAm~?6 @7 E96 >@DE DA64:2= C624E:@?D E@ |24 $2332E9 42>6 7C@> E96 =2E6[ 8C62E ~KKJ ~D3@FC?6 @7 q=24< $2332E9 2?5 D@=@ 72>6] p=>@DE 2 564256 28@[ ~D3@FC?6 ;@:?65 9:D D@?[ y24<[ 7@C E96 AC@5F4E:@? @7 2 E6=6G:D:@? AC@8C2> 7@C E96 w:DE@CJ r92??6= 42==65 “~KKJ U2>Aj y24<’D (@C=5 s6E@FC]” sFC:?8 7:=>:?8[ y24< ~D3@FC?6 2CC2?865 7@C 9:D 72E96C E@ H:E?6DD 2 AC:G2E6 DFCAC:D6 A6C7@C>2?46 762EFC:?8 |24 $2332E9]k^Am
kAm{2DE J62C[ E9:D >6E2= :4@?’D A2DD:?8 C6G:G65 E9:D 7@@E286 E92E 762EFC65 E96 32?5 A6C7@C>:?8 367@C6 2 E9C:==65 ~KKJ] q69:?5 E96 D46?6D[ ~55 D2:5 E92E A2C2?@:2 5@>:?2E65 E96 >@>6?ED =625:?8 FA E@ E2<:?8 E96 DE286[ 6DA64:2==J 4@?D:56C:?8 E92E E9:D H2D E@ 36 2? F?6IA64E65 6G6?E 7@C ~D3@FC?6] ~55 D2:5 E96 ;@J@FD 6IAC6DD:@? @? E96 >6E2= =686?5’D 7246 H96? E96 32?5 E@@< E96 DE286 C6=:6G65 2?J D@CE @7 2?I:6EJ] pD 72C 2D ~KKJ’D :?E6C24E:@? H:E9 E96 32?5 27E6C E96 D9@H[ ~55 D2:5 E9:D 56E2:= 92D C6>2:?65 2 4=@D6=J 8F2C565 D64C6E]k^Am
kAm“#@?2=5 2?5 ~KKJ 24EF2==J E2=<65 2 =@E[ 3FE ?@ @?6 C62==J <?@HD H92E H2D D2:5[” ~55 D2:5] “xE H2D ;FDE 36EH66? E9@D6 EH@ >:?5D[ J@F 4@F=5 D2J]”k^Am
kAm|24 $2332E9 92D ?@E =:>:E65 :ED >FD:4 E@ E96 DE286] x? a_a`[ E96 8C@FA 42AEFC65 D6G6? EC24<D 2?5 C6=62D65 E96> 2D 2 7F==\=6?8E9 42==65 “sC:G6\%9CF |6E2=]” p7E6CH2C5[ E96 >2DD6D H6C6 23=6 E@ D2>A=6 EC24<D DF49 2D “}]x]q]q]{]t]” W}]x]q]X[ “+:AA:?’ &A E96 &?:7@C>” W“$J>AE@> @7 E96 &?:G6CD6”X 2?5 >2?J @E96C 4C@H5\72G@C:E6 A2C@5:6D] ~55 D2:5 E96 32?5’D 49@:46 E@ C6=62D6 2? 2=3F> H2D 2? 677@CE E@ “A=62D6 46CE2:? 6?E:E:6D” 27E6C D:I J62CD @7 A6C7@C>:?8 =:G6]k^Am
kAmyFDE =:<6 |24 $2332E9’D >FD:4[ “sC:G6\%9CF |6E2=” 3C@<6 :?5FDECJ DE2?52C5D @? D6G6C2= =6G6=D] u:CDE[ E9:D 2=3F> :D @?=J 2G2:=23=6 :? G:?J= 7@C>] $64@?5[ E96 32?5 @AE65 7@C 2?2=@8 EC24<:?8 :? E96 4C62E:@? AC@46DD] (96? 7:?:D965[ |24 $2332E9 C6=62D65 “sC:G6\%9CF |6E2=” A24<2865 :? 2 A@A\FA 3@@<] pD 72C 2D 2 D@A9@>@C6 677@CE[ ~55 D2:5 E96 7FEFC6 :D F?<?@H?]k^Am
kAm“%9:D[ =:<6 >@DE E9:?8D ‘|24 $2332E9[’ :D >JDE6C:@FD 2?5 BF:E6 F?<?@H?[” ~55 D2:5]k^Am
kAmx7 4@?E6?E 7C@> E96 32?5’D 4FCC6?E E@FC >2E496D E96:C FA4@>:?8 D9@H 2E $@F= z:E496?[ E96? pK2=62 r:EJ w2==@H66? 6?E9FD:2DED H:== ?@E H2?E E@ >:DD E9:D 8=@C:@FD ?:89E @7 962GJ >6E2= 2?5 72DE 7@@5] p7E6C E96 C65 2?5 J6==@H 4FCE2:? 72==D[ ~55 D2:5 9:D 4=:6?E’D D9@H H:== 36 “DA@@<J[ D42CJ[ DEC2?86 2?5 D@2<65 :? 42EDFA 2?5 >FDE2C5]k^Am
kAmpD E96 D6E AC@8C6DD6D[ E96 4C@H5 42? H:E?6DD #@?2=5 ~D3@FC?6 8C:==:?8 :? C62= E:>6 @?DE286] $@>6 2EE6?566D >:89E 6G6? 92G6 E@ 5@586 E96 9625 @7 2?J A@E6?E:2= 32E E92E >:89E 7=J @FE @7 #@?2=5’D >@FE9] ~3G:@FD=J[ 2?J 89@F=D 2?5 89@DED H9@ >:89E H2?56C :?E@ |24 $2332E9’D C62=:EJ D9@F=5 36 C625J E@ E2<6 2 H2=< @? E96 H6:C5 D:56]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.