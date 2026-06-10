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A dark menagerie of Azalea City metal bands will be descending upon Alabama Music Box. Thornprick will be rising from the sludgy depths of the South Louisiana metal scene. Thornprick will be unleashing a rare onslaught of industrial metal filtered through the mind of a goth. Thornprick has been Dallas Vance’s passion since the ’90s. Thornprick showcases Vance as a triple threat with programming experience, along with laying guitar, keyboard and vocal tracks. Thornprick serves in the same army of industrial darkness bands such as Skinny Puppy and Ministry, with a hint of death metal in the key of Daath.

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