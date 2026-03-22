In recent years, acts such as the Red Clay Strays, Muscadine Bloodline, Justin Jeansonne and many others have brought national attention to the countryside of the Azalea City music scene. Now, one local band will reveal another sonic dimension of Mobile’s music scene to the nation.
Under a moniker that reflects a state of decline born of loathing and negativity, Slow Degrade has crafted a sound led by bold, merciless riffs and rhythms inspired by the same muses that guided Deftones. The group’s monstrous instrumental arrangements are contrasted by waves of hypnotic lyrical delivery, tonally shaped by shoegaze and thematically fueled by emo’s glory days.
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