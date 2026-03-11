Just as the Lenten season has wrapped its somber arms around the Azalea City, St. Patrick’s Day breaks through the silence to serve as a raucous midway point to Easter. In the past, local enthusiasm for this beloved holiday has led to absolutions and dispensations from local religious leaders so everyone can enjoy St. Patrick’s Day without violating Lenten commitments.

With the holiday falling on a Tuesday, many local pubs and watering holes will host St. Patrick’s Day celebrations that span from the weekend into the workweek. With each St. Patrick’s Day party, the emerald-clad masses will be met with green beer and good times, along with the obligatory live music soundtrack provided by a cavalcade of performers.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In