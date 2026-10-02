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The current weather situation is highlighted by the yearly brawl between summer and fall. Meanwhile, this confrontation has been infiltrated by El Niño. All the while, locals are left in anticipation of whether to choose the outdoors or indoors for live music. Friday night, Fairhope Brewing Co. will make the choice easy. This Eastern Shore brewery will be providing a “once-a-year chance” to witness the eclectic sounds of South Florida jam outfit Tand.

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