tower-of-power.jpeg

Tower of Power (Provided)

This part of the year is a special time in the Azalea City, especially at one legendary local venue. For decades, the Saenger Theatre has scheduled a lineup of seasonal shows aimed at kindling the Christmas spirit across downtown Mobile and beyond. Christmas 2025 will be no different. In fact, the Jewel on Joachim will be starting their holiday lineup of entertainment with a concert featuring one of the most iconic names in funk, soul and R&B. 

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In