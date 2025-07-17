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Nappies 2025 poster
"Best Local Comedian" are Dad Company Improv
BEST LOCAL COMEDIAN

Long-form improv group just making it up as they go

How do four dads charm their way into being voted collectively the Best Local Comedian? Not a clue. But considering this gaggle’s antics and tick for spontaneity, it only seems fitting. Hopefully, you’ll get to watch them fight over who gets the winner’s poster.

Feeling Lucky
BEST BARTENDER - MOBILE

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To be served by the best bartender in Mobile, you’ll need to go on a little drive. A 10-mile road trip north of downtown, to be precise. To Saraland.

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Nappie Awards 2025

Long-form improv group just making it up as they go

"Best Local Comedian" are Dad Company Improv
  • By SCOTT JOHNSON

How do four dads charm their way into being voted collectively the Best Local Comedian? Not a clue. But considering this gaggle’s antics and tick for spontaneity, it only seems fitting. Hopefully, you’ll get to watch them fight over who gets the winner’s poster.

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