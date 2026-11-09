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A dozen men were arrested last week during a multi-agency prostitution and human trafficking bust in Daphne, including several with outstanding warrants. 

The Daphne Police Department reported Monday morning it partnered with several other law enforcement agencies and nonprofit The Little Tree Project to perform a sting at an undisclosed location in Daphne on Nov. 6. It did not say where the sting took place or how it lured suspects. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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