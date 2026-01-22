Police have identified the 67-year-old man found dead in his front yard Wednesday afternoon.

Mobile Police Chief William Jackson disclosed in a release Thursday morning, Jan. 22, that Mark Prince suffered multiple stab wounds and died outside a residence near the 6800 block of Victor Road. Police have arrested Prince’s son, who Jackson identified as 19-year-old Samuel Lee Prince.

Samuel Lee Prince, 19 (Mobile Metro Jail)

