Investigator Clint Cadenhead

Baldwin County Sheriff's Office investigator Clint Cadenhead speaks about a 1994 cold case that has as of April 2026 reached a significant milestone. 

 Grant McLaughlin

More than 32 years after a man’s skeletal remains were randomly found 30 yards from the edge of a highway in Baldwin County, law enforcement has finally discovered his identity. 

Baldwin County Sheriff’s Office investigator Clint Cadenhead told a packed room of reporters and law enforcement representatives from several agencies on Wednesday at BCSO headquarters that he has confirmed the body found is James Carol Jackson, a Texas native living in Baldwin County as recently as the late 1980s. He was around 50 years old. 

James Jackson

Shown is a photo of James Jackson, of Groveton Texas. Jackson's skeletal remains were found in 1994 in Baldwin County. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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