Gov. Kay Ivey

With the resignation of Robert Bentley, Lt. Gov. Kay Ivey became the 45th Governor of the state of Alabama.

 By Jason Johnson

About $45 million in Gulf of Mexico Energy Security Act (GOMESA) will be allocated for 23 projects in coastal Alabama.

According to a press release issued by Gov. Kay Ivey on Sept. 30, each of the projects focus on environmental education and outreach, boating access, water quality improvements and recreational access improvements.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In