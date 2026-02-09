Picture for website stories - 2

ACCEL Academy and Orange Beach Middle and High School 

A Mobile public charter school and Baldwin County city schools were recognized as being the gold standard for safety.

Alabama Attorney General Steve Marshall announced ACCEL Academy and Orange Beach Middle and High School among nine winners in the 2025 Safe School Awards. The program recognizes institutions that display an exceptional commitment to student safety and security.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In