Bayou mud

Shown is stormwater runoff getting in the Moccasin Bayou and Wolf Bay on Aug. 12, 2025. 

 Special to Lagniappe Daily/ Wolf Bay Watershed

The Alabama Department of Environmental Management is considering levying additional penalties on a Baldwin County developer who was found violating environmental regulations at an Elberta construction site last year. 

According to a letter from ADEM to Robert Wilkes, owner of Wilkes Construction Company, Wilkes has failed to comply with a January consent order requiring it to pay $78,000, restore portions of Moccasin Bayou that had received stormwater and sediment runoff from a site off of County Road 20 and implement what are called best management practices. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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