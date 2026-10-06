The Admiral Hotel has been selected to be in the 2026 MICHELIN Guide — being the only hotel in Mobile and one of only five properties in all of Alabama to be included in the 2026 collection. 

“We’re incredibly proud of this recognition, but even more proud of the team behind it,” Wesley Sang, the Senior Vice President of Avocet Hospitality, said. “They care deeply about The Admiral and about making every guest feel welcome, and that shows in the experience they create every day. It means a lot to see their hard work recognized and to have The Admiral represent Mobile in the MICHELIN Guide.”

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com

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