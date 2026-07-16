Africatown Welcome Center

The nearly completed Africatown Welcome Center, as seen in July 2026.

It took 10 years for the Africatown Welcome Center to materialize from discussions into a ready-to-open building. But before the shiny, new facility can open to the public, city officials said they need the historic community’s memories and stories.

At a community meeting attended by roughly two dozen people Thursday night, public works head Shonnda Smith and Mobile Mayor Spiro Cherigotis said work on the 8,000-square-foot welcome center built with $5 million in RESTORE Act funding is nearly complete, following groundbreaking in May 2025.

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