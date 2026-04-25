Airbus - 1st A321 produced in Mobile - JetBlue

Airbus employees escort the first A321 produced in Mobile from a hangar (Photo by Airbus)

 Tad Denson

Ten years after “BluesMobile” rolled out of Airbus’ new Mobile plant, the Alabama facility has grown from a single delivery into a major U.S. manufacturing hub with more than 600 aircraft delivered.

Today (April 25, 2026) Airbus is celebrating 10 years since the first aircraft delivery from its U.S. Manufacturing Facility in Mobile, marking a milestone that helped establish the company’s growing footprint in Alabama and across the U.S.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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