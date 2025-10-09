Carl and Marques candidate forum
Grant McLauglhin/ Lagniappe staff

The two Republican frontrunners in the District 1 House of Representatives primary seemed to on Thursday turn the race into a competition of political experience, endorsements and local ties.  

During a 30-minute candidate forum hosted by the Eastern Shore Republican Women at the Fairhope Yacht Club, former D1 Rep. Jerry Carl and Alabama House Rep. Rhett Marques, of Enterprise, mostly expressed similar political goals if elected.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In