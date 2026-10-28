Chaotic redistricting, residency lawsuits and a personal appearance by President Donald Trump make next week’s general election on Tuesday, Nov. 3, all the more important. Lagniappe Daily breaks down Mobile and Baldwin counties’ ballots in this week’s cover story.
Voting has already begun for the state’s next governor, lieutenant governor, congressional delegation and statewide officers, as well as Alabama Legislature members and county leaders. While absentee voting started in September, most voters will cast their ballots in person on Election Day.
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