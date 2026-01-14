Rhett Marques

A bill to curb the controversial act of depositing maintenance dredge material into Mobile Bay, known as “mud dumping” by its opponents, sailed through a House committee Wednesday in Montgomery and will now head to the full chamber for a vote. 

The House Ports, Waterways and Intermodal Transit Committee, consisting of 15 members, unanimously approved the measure (House Bill 181) that was filed by Rep. Rhett Marques, R-Enterprise, Tuesday afternoon. 

