Adline Clarke file photo

Shown is a file photo of Alabama House Rep. Adaline Clarke, D-Mobile. 

 Alabama Legislature

One of Mobile’s state lawmakers delivered the House Democratic Caucus' response to Gov. Kay Ivey’s final state of the state address Tuesday night, criticizing several items Ivey wants lawmakers to work on this year while arguing the legislature should focus more on affordability. 

At the top of the list, Rep. Adline Clarke, D-Mobile, said the House Democratic Caucus will focus on legislative items relating to economic growth, mitigating the flow of public dollars toward private schools, protecting voting rights of Alabamians and affordability. 

