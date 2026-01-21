Photo courtesy of Alabama Seafood Oysters
Photo courtesy of Alabama Seafood

The Alabama House of Representatives on Tuesday passed a bill to provide tax credits for restaurants and individuals who recycle oyster shells. 

House Rep. Chip Brown, R-Hollinger’s Island, filed House Bill 28 in August, and told fellow House members the legislation, if passed into law, will encourage restaurants to recycle oyster shells to help preserve and create new habitat for oyster and other sealife. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In