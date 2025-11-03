Dauphin Island fox photo

Shown is a photo of a fox on Dauphin Island

 Special to Lagniappe Daily/ Spence Harrison

A Mobile County Circuit Court Judge on Monday formally dismissed a lawsuit challenging the trapping and killing of foxes on Dauphin Island’s 800-acre West End Nature Preserve.

Judge Michael Youngpeter wrote in his decision that Spence Harrison and Duane Wood, who sued Mayor Jeff Collier and the Town Council for signing a contract to allow federal wildlife managers to trap and euthanize foxes on the preserve, should have filed the lawsuit in federal court.  

