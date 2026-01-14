Legislative budget hearing 2026

Alabama Department of Finance Director Bill Poole presents Gov. Ivey's final budget to state lawmakers.

 Screenshot of livestream

The “sugar high years” are coming to an end, a legislative financial analyst told Alabama lawmakers Wednesday. Though proposals for this year’s budgets do not include new spending, declining returns on state investments and projected increases in Medicaid and jail costs could lead to “a rock fight.”

Before Kirk Fulford, the deputy director of the Legislative Service Agency’s fiscal division, gave a presentation about the condition of the state’s general and education trust funds, Sen. Arthur Orr, R-Decatur, warned the members of both chambers’ budget committees in attendance Alabama is “about to have a different fiscal environment.”

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In