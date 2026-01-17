Dovetail landing sign

A sign for Dovetail Landing in a field off Stemley Road in Lincoln, Alabama. (Photo courtesy of Google Maps 2024)

Alleging “no substantial progress” has been made on a veterans’ resource program in Talladega County that received millions in state funding, a group of state lawmakers wants a Birmingham nonprofit to remake the program or risk an investigation.

State senators Lance Bell and Keith Kelley, as well as state representatives Ben Robbins, Randy Wood, Barbara Boyd and Steve Hurst sent a letter to Alabama Veteran’s board of directors in December calling on the group to divest from Dovetail Landing LLC, create a new company to oversee the completion of the Dovetail Landing program, transfer every penny from its financial accounts — including a $3.5 million grant from the state — to the new program, and give 57 acres of land back to the city of Lincoln that had been set aside for Dovetail Landing’s campus.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In