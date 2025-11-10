ICE raid lawsuit

Jared McClain, far left, stands with Leo Venegas (center), of Baldwin County, during a press conference to announce a lawsuit with the federal government regarding ICE raids throughout Alabama. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

 Attorneys representing a Baldwin County man who claims the federal government has violated his 4th Amendment rights asked a judge not to pause a lawsuit challenging Immigration and Customs Enforcement (ICE) raids in southern Alabama. 

On Friday, Nov. 7, Institute for Justice attorneys representing Leo Venegas told U.S. District Judge Jeffrey Beaverstock, a 2017 Donald Trump appointee, the lawsuit challenging whether ICE agents violated Venegas and others’ 4th Amendment rights should not be paused because of the ongoing federal government shutdown. 

