Port of Mobile

The Port of Mobile's northern docks on the Mobile River.

 Courtesy of the Alabama Port Authority

The Alabama Port Authority is opening a criminal investigation into alleged theft at the McDuffie Coal Terminal. 

According to port spokesperson Maggie Oliver, two McDuffie employees have been fired. Oliver said information related to what was stolen and the terminal employee’s involvement is not yet being released as of time of publication.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In