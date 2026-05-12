Birmingham congressional map court

The Birmingham courthouse of the U.S. District Court for the Northern District of Alabama, and the congressional voting map passed by the Alabama Legislature in 2023. 

 Courthouse photo courtesy of Google Maps 2024

The federal judges who oversaw the creation of Alabama’s court-ordered congressional voting district map may once again stop the state from using the 2023 map, even though plans are already being made to use the map in a special election.

The saga of Allen v. Milligan continues now, almost five years after the lawsuit began in November 2021. On Monday, the U.S. Supreme Court vacated the U.S. District Court for the Northern District of Alabama’s injunction barring Alabama from using a congressional voting district map state lawmakers came up with in 2023. The justices on the high court ordered the Birmingham court to reconsider Alabama’s 2023 map in light of the case of Louisiana v. Callais.

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