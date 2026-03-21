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Alabama’s new mass notification system for statistically rare shark attacks on Mobile and Baldwin counties’ beaches will finally go into effect next month.

Legislation inspired by a Mountain Brook teenager who lost a hand and a leg in a shark attack in Florida in 2024 became law in May 2025 and directs the Alabama Department of Conservation and Natural Resources to work with emergency management agencies and law enforcement offices on the state’s coast to set up an Amber Alert-style notification system for shark attacks.

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