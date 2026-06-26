ALEA

State law enforcement officials will not release records that could indirectly confirm Tommy Tuberville’s Alabama driver’s license history, citing what a public records expert described as a string of irrelevant laws regarding nonprofits and student information.

The request sought records that could indirectly confirm the U.S. Senator’s license history without obtaining his license or sensitive details itself, such as a submitted application. Such records could possible reveal what documentation he presented when applying for his Alabama license in March 2019 and when and if that license was renewed and reissued.

State withholds confirmation of Tuberville tax status
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Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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