Tommy Tuberville (left) and Ken McFeeters.

Tommy Tuberville (left) and Ken McFeeters.

A challenge contesting Sen. Tommy Tuberville’s eligibility as the Republican nominee for Alabama governor has successfully moved to a hearing by the party, it has been announced.

In an email Monday morning to the current U.S. Senator’s primary opponent, Ken McFeeters, Alabama Republican Party attorney David Bowsher stated the ALGOP’s Candidate Committee voted to proceed with the contest and expects to hold a hearing in mid-June at the Birmingham offices of Balch & Bingham.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Patrick Logan

Let's all hope the Florida Drivers License he had in 2023 will clear the confusion.

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