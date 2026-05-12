Tommy Tuberville in a ESPN video promo

Tommy Tuberville in a 2017 video promo (ESPN via X.com)

Does Tommy Tuberville meet the high residency requirements to be Alabama's governor? According to state Republican Party lawyers, that’s not an issue for judges or juries.

On Tuesday, the Alabama GOP asked a Covington County circuit judge to throw out a lawsuit filed by fellow Republican nominee Ken McFeeters, arguing state election rules and established case law are clear that political parties determine a candidate’s eligibility.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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