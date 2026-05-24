Local 1410

Photo by International Longshoremen’s Association Local 1410

A complaint seeking monetary damages for an alleged 2023 strike by Mobile dockworkers is over.

APM Terminals Mobile and the International Longshoremen’s Association Local 1410 jointly asked a federal judge Wednesday to dismiss “each and every claim” in the case with prejudice. Each side agreed to cover its own costs, expenses and attorney’s fees, according to the filing.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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