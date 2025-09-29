Mobile runoff

People wait in line on Tuesday, Sept. 23, at the Dauphin Way Baptist Church to vote in the Mobile mayoral runoff election. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

A Mobile County probate judge’s probe into a number of voters being hit with inactive voter status during the Sept. 23 mayoral runoff proved there were unintended accidents in putting up-to-date voter registration data into tabulation machines.

On Friday, Judge Mark Erwin told reporters that an unusual issuance of provisional ballots to city residents on the Sept. 23 runoff between Mayor-elect Spiro Cheriogotis and State Rep. Barbara Drummond did not have an impact on the election or anyone’s ability to vote.

