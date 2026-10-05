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When Alabama’s senators went looking for help on the Mobile River Bridge, U.S. Transportation Secretary Sean Duffy’s first answer was no. What followed was a persistent pressure campaign that slowly helped resolve a $2.5 billion financing divide.

At a groundbreaking Friday for the long-awaited bridge, U.S. Sens. Tommy Tuberville and Katie Britt offered a behind-the-scenes glimpse into how they leveraged their political capital with President Donald Trump to lift the project above other states competing for a low-interest federal loan.

Tuberville

U.S. Sen. Tommy Tuberville (Governor's Office / Hal Yeager)
Mobile River Bridge and Bayway concept
Mobile River Bridge work finally begins
Toll hikes baked into new bridge, bayway financing
Mobile bridge awarded $2.5B fed loan
Figures: Trump could do more for Bridge, Bayway

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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