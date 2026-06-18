Tommy Tuberville claims political enemies are behind a new lawsuit seeking to put his Alabama residency on trial. However, the attorney carrying the case for two military veterans says it’s about holding the U.S. senator accountable for years of lies and empty promises.
Barry Ragsdale, a Birmingham attorney representing Mobile County resident Brooke Dorgan and Jefferson County resident Justin LeBlanc, spoke with Lagniappe about the lawsuit, its timing and what his clients hope to achieve if the case reaches discovery.
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