Following a 60-minute hearing Sunday with limited evidence and witnesses, the Alabama Republican Party rejected a residency challenge to Tommy Tuberville’s nomination as the party’s candidate for governor.
The decision, announced around 4 p.m. after roughly an hour of deliberation in Birmingham, ends Ken McFeeters’ contest over whether Tuberville’s long-standing ties to Florida disqualified him from serving as Alabama’s governor.
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