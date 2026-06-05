Campaign exposes Tuberville’s tax, financial history

Heavily redacted tax returns volunteered by the Tommy Tuberville campaign as proof of his residency inadvertently exposed the sitting U.S. senator’s tax history, income details and sensitive information.
The documents blacked out nearly all details other than names and filing status, but left intact a scannable barcode at the top corner of the forms. When scanned, that code renders the data from the entire tax return, from Social Security numbers, driver’s license information, wages, deductions, and investment earnings.
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(1) comment
Thank you for the excellent and powerful investigative journalism. This has national implications and eposes the forces that are in power now and how much of a danger they are to our country. If laws and rules do not matter and enforcement is simply a political weapon.... we are at the end of the great American experiment of equal justice for all. This is the type of BRAVE Journalism that is needed on the National level. Thank you, SCOTT JOHNSON and LAGNIPPE
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