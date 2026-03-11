Carpenter Tech secures state incentive package

Carpenter Tech (Provided)

State commerce officials have awarded $8.46 million in jobs and investment tax credits to support Carpenter Technology Corp.’s latest expansion in north Alabama.

The deal includes a $7.09 million investment tax credit and a $1.38 million jobs tax credit tied to a $354.25 million project expected to create 62 jobs with an average hourly wage of $31.38, according to disclosures by the Alabama Department of Commerce.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In