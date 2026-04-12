Plant Barry Ash Pond

Alabama Power plans to drain this coal ash pond at Barry Steam Plant in Mobile County, capping in place more than 21 million tons of the toxic ash.

 Courtesy of Mobile Baykeeper

The Trump administration wants to loosen coal ash regulations. What would that mean for the Barry Steam Plant?

Sweeping rollbacks pitched Thursday by the Environmental Protection Agency (EPA) would affect regulations on coal combustion residuals (CCR), or “coal ash.” This includes possible changes to containment rules when the toxic waste remains in contact with groundwater, as in the case of 21 million tons of ash currently sitting in the Mobile-Tensaw River Delta.

RSA head urges coal ash solution ‘NOW’
AL Power argues courts can’t help Baykeeper
EPA fines Alabama Power, requires more testing wells
Plant Barry coal ash pond continues leaching toxins
EPA formally denies Alabama Power's coal ash plan
New life for coal ash? Alabama Power announces recycling plans at Plant Barry

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription