Facing allegations of “serious misconduct” and an independent investigation, a longtime federal court clerk resigned from his post in Mobile in October 2023, according to newly obtained court communications. While the court afforded the ex-clerk 20 days to arrange his retirement, it now refuses to say whether that investigation was ever conducted.
In an Oct. 19, 2023, letter titled “Retirement Effective Date — Request for Reconsideration,” Chief U.S. District Judge Jeffrey U. Beaverstock detailed confronting Charles “Chuck” Diard Jr. about a report he received nine days earlier alleging he had been sexually involved with a younger staffer in his office. Lagniappe Daily previously reported on
sworn depositions taken in Diard’s subsequent divorce, which alleged the two had sex inside the courthouse and at a nearby hotel. During that testimony, Diard was accused of and questioned about sexual relationships with five other women he had known professionally or who worked for him over his 30-year career. At one point, he acknowledged generally that other affairs occurred, but denied each when asked about relationships by name.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 =6EE6C 7C@> q62G6CDE@4<[ 2=@?8 H:E9 @E96C 5@4F>6?ED[ @776CD 7FCE96C :?D:89E :?E@ 9@H E96 7656C2= 4@FCE 92?5=65 s:2C5’D C6D:8?2E:@?[ :?4=F5:?8 9@H 9:D 67764E:G6 C6D:8?2E:@? 52E6 H2D 6IE6?565 3J >F=E:A=6 H66<D 2?5 E96 t=6G6?E9 r:C4F:E @7 pAA62=D H2D 4@?E24E65 E@ C6BF6DE 2 ;F5:4:2= @77:46C E@ 92?5=6 2 AC@36]k^Am
kAm“%9:D =6EE6C 7@==@HD J@FC C646?E >6DD286 2D<:?8 >6 E@ C64@?D:56C E96 E6C>D @7 J@FC D6A2C2E:@? 7C@> E96 $@FE96C? s:DEC:4E @7 p=232>2[” q62G6CDE@4< 368:?D :? E96 ~4E] `h[ a_ab[ =6EE6C]k^Am
kAms6DA:E6 4@?7:C>:?8 E96 2==682E:@?D 5FC:?8 9:D DH@C? 56A@D:E:@?D[ q62G6CDE@4< HC@E6 E92E s:2C5 56?:65 2 “C6A@CE @7 D6C:@FD >:D4@?5F4E” 5FC:?8 2? ~4E] `_ >66E:?8] w6 H2D A=2465 @? 25>:?:DEC2E:G6 =62G6 E96 D2>6 52J 2?5 AC@9:3:E65 7C@> 7FCE96C 4@?E24E H:E9 4@FCE 6>A=@J66D A6?5:?8 2? :?56A6?56?E :?G6DE:82E:@?]k^Am
kAm“p7E6C J@F =67E E96
4@FCE9
@FD6[ x DA@<6 H:E9 ,t=6G6?E9 r:C4F:E. r9:67 yF586 ,(:==:2>. !CJ@C[ C6BF6DE:?8 2AA@:?E>6?E @7 2 AC6D:5:?8 ;F5:4:2= @77:46C E@ 4@?5F4E E96 :?G6DE:82E:@?[” q62G6CDE@4<
HC@E6
]k^Am
kAm%96 7@==@H:?8 52J[ ~4E] ``[ s:2C5 @776C65 9:D C6D:8?2E:@?[ H9:49 q62G6CDE@4< 2446AE65]k^Am
kAm“*@F :?5:42E65 J@FC :?E6?E:@? E@ C6D:8?] x 2446AE65 J@FC C6D:8?2E:@?[ 67764E:G6 :>>65:2E6=J[” q62G6CDE@4< HC@E6] “sFC:?8 E92E 4@?G6CD2E:@?[ J@F C6BF6DE65 E92E x 2==@H J@F E@ C6E:C6 67764E:G6 s646>36C b`[ a_ab] (6 5:D4FDD65 E92E C6BF6DE 2?5 E96 C62D@?D E92E C6BF6DE 4@F=5 ?@E 36 8C2?E65]”k^Am
kAmw@H6G6C[ E96 49:67 ;F586 D2:5 96 28C665 E@ 277@C5 s:2C5 255:E:@?2= E:>6 E@ 4@>A=6E6 9:D C6E:C6>6?E A2A6CH@C< 2?5 C6=2E65 36?67:ED 5@4F>6?E2E:@?] %92E E:>6 6IE6?565 9:D 67764E:G6 C6E:C6>6?E E@ ~4E] b`[ a_ab]k^Am
kAm%96 =6EE6C 5:D4=@D6D s:2C5 282:? 2EE6>AE65 E@ 7FCE96C ?68@E:2E6 E96 56E2:=D @7 9:D C6D:8?2E:@?]k^Am
kAm~? ~4E] `f[ q62G6CDE@4< HC@E6 E92E s:2C5 925 D6?E 9:> 2 E6IE >6DD286 2D<:?8 9:> E@ C64@?D:56C 9:D 564:D:@? 2?5 2==@H 9:> E9C@F89 E96 6?5 @7 E96 J62C 2?5 36 2==@H65 E@ 6IA6?5 D@>6 b[___ 9@FCD @7 244CF65 D:4< E:>6 E@ 5@ :E]k^Am
kAm“x 92G6 4@?DF=E65 H:E9 E96 yF586D @7 E9:D r@FCE] &?56C E96 4:C4F>DE2?46D[ :>>65:2E6 D6A2C2E:@? H2D C6BF:C65j E92E :D H9J J@FC C6D:8?2E:@? H2D 67764E:G6 :>>65:2E6=J[” q62G6CDE@4< DE2E65]k^Am
kAm“(9:=6 :E H@F=5 46CE2:?=J 36 A6CD@?2==J 36?67:4:2= 7@C J@F E@ 36 A=2465 @? D:4< =62G6 7@C E96 C6>2:?56C @7 E96 J62C[ J@F 2C6 ?@E D:4<[” 96 HC@E6]k^Am
kAmq62G6CDE@4< E@=5 s:2C5 <66A:?8 9:> 2D 2 4=6C< “@? A2A6C” H@F=5 AC6G6?E E96 4@FCE 7C@> >@G:?8 E@ C6A=246 9:> 2?5 D6E 2 325 AC64656?E]k^Am
kAm“$F49 24E:@? 4@F=5 D6?5 2 >6DD286 :?4@?D:DE6?E H:E9 E96 D6C:@FD?6DD @7 E96 AC6D6?E D:EF2E:@?[” 96 4@?4=F565]k^Am
kAm{28?:2AA6 s2:=J 2D<65 q62G6CDE@4< H96E96C 2? :?56A6?56?E :?G6DE:82E@C H2D 6G6C 2AA@:?E65[ 2?5 H96E96C E92E :?G6DE:82E:@? AC@466565 2?5 :7 7:?5:?8D H6C6 C624965] %96 4@FCE 564=:?65 E@ 2?DH6C E9@D6 BF6DE:@?D]k^Am
kAmx? 2 HC:EE6? C6DA@?D6 |@?52J[ r=6C< @7 r@FCE r9C:DE@A96C {] t<>2? C6:E6C2E65 E96 4@FCEVD A@D:E:@? E92E :E H@F=5 ?@E 5:D4FDD A6CD@??6= >2EE6CD]k^Am
kAm“pD AC6G:@FD=J :?5:42E65[ E96 4@FCE 5@6D ?@E 4@>>6?E @? :?E6C?2= A6CD@??6= >2EE6CD] |@C6@G6C[ E96 ~4E@36C a_ab 2?5 ~4E@36C a_ad =6EE6CD 4:E65 :? E96 C6BF6DE 2C6 :? HC:E:?8 2?5 DA62< 7@C E96>D6=G6D] p44@C5:?8=J[ E96 4@FCE 92D ?@ 7FCE96C 4@>>6?E 2E E9:D E:>6[” t<>2? DE2E65]k^Am
kAmx? C6DA@?D6 E@ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^?6HD^7656C2=\4=6C<\=67E\A@DE\27E6C\6IA@D65\2772:C^2CE:4=60edb`gfc7\c65_\c6a5\hg24\7ehed5bhbgd7]9E>=nFE>0D@FC46l492E8AE]4@>Qm{28?:2AA6VD :?:E:2= C6A@CE:?8k^2m 2?5 BF6DE:@?D 23@FE E96 92?5=:?8 @7 s:2C5’D D:EF2E:@?[ E96 s:DEC:4E r@FCE 925 4:E65 7656C2= CF=6D @? 7@C76:E:?8 2 ;F5:4:2= 6>A=@J66’D A6?D:@? — H9:49 :D 2 >62DFC6 ?2CC@H=J C6D6CG65 F?56C &]$] =2H 7@C D6G6C6 :?7C24E:@?D[ DF49 2D EC62D@?[ 6DA:@?286 2?5 D23@E286]k^Am
kAm%96 ~4E@36C a_ad 4@CC6DA@?56?46 C676C6?465 3J t<>2? H2D 2 D6A2C2E6 =6EE6C 96 :DDF65 E@ 4FCC6?E 2?5 7@C>6C 4@FCE9@FD6 6>A=@J66D H9@ 925 366? DF3A@6?265 E@ E6DE:7J 23@FE s:2C5 :? 9:D 5:G@C46]k^Am
kAmx? E96 =6EE6C =2DE 72==[ t<>2? E@=5 =2HJ6CD E92E 4@FCE DE277 H6C6 AC@9:3:E65 7C@> 5:D4=@D:?8 46CE2:? :?7@C>2E:@? 24BF:C65 E9C@F89 E96:C @77:4:2= 5FE:6D H:E9@FE 2FE9@C:K2E:@?[ 2?5 E92E 96 H@F=5 2AAC:D6 6249 @7 E9@D6 6>A=@J66D @7 E92E =:>:E2E:@?]k^Am
kAmxE’D F?4=62C 9@H E92E =6EE6C :>A24E65 E96 E6DE:>@?J :? s:2C5’D 5:G@C46 42D6] |F=E:A=6 7@C>6C 2?5 4FCC6?E DE277[ :?4=F5:?8 E96 4=6C< s:2C5 25>:EE65 E@ 92G:?8 2 D6IF2= C6=2E:@?D9:A H:E9[ 82G6 DH@C? 56A@D:E:@?D :? E96 42D6]k^Am
kAmp55:E:@?2= 5@4F>6?ED @3E2:?65 3J {28?:2AA6 s2:=J :?4=F56 AFCA@CE65 EC2?D4C:AED @7 4@?G6CD2E:@?D C64@C565 36EH66? E96 6>A=@J66 :?G@=G65 :? E96 C6=2E:@?D9:A H:E9 s:2C5 2?5 2 4@==628F6 H9@ =2E6C C6A@CE65 E96 2==682E:@?D E@ q62G6CDE@4<] %96 4@?G6CD2E:@?D[ 52E65 yF?6 a_ab[ 56D4C:365 A=2??65 D6IF2= 6?4@F?E6CD 367@C6 2?5 27E6CH2C5]k^Am
kAmpE D6G6C2= A@:?ED[ E96 6>A=@J66 6IAC6DD65 C6=F4E2?46 23@FE 4@?E:?F:?8 E96 C6=2E:@?D9:A 2?5 4@?46C? E92E s:2C5 H@F=5 364@>6 2?8CJ :7 D96 324<65 @FE @7 D6I] w@H6G6C[ D96 C6A62E65=J 56?:65 s:2C5 H2D AC6DDFC:?8 96C :?E@ D6I H:E9 9:>] x? @?6 4@?G6CD2E:@? E96 J@F?86C DE2776C E@=5 96C 4@==628F6[ “x 92G6 E@ <66A 9:> 92AAJ]”k^Am
kAm%96 4@FCE 2=D@ 564=:?65 E@ 255C6DD BF6DE:@?D 23@FE 2 EC2?D76C @7 |2CC:@EE q@?G@J C6H2C5 A@:?ED 36EH66? s:2C5 2?5 D@>6@?6 :56?E:7:65 2D y677C6J q62G6CDE@4<]k^Am
kAmx? 2 yF=J b_[ a_ac[ 6>2:= E@ s:2C5[ 2 |2CC:@EE 4FDE@>6C D6CG:46 C6AC6D6?E2E:G6 4@?7:C>65 E92E ag[___ A@:?ED H6C6 EC2?D76CC65 7C@> 9:D 244@F?E E@ “y677C6J q62G6CDE@4<” @? |2C49 ad[ a_a`] %96 A@:?ED H@F=5 4FCC6?E=J 36 G2=F65 2E C@F89=J Sa__]k^Am
kAmq62G6CDE@4< 5:D4=@D65 ?@ 8:7ED :? 9:D a_a` 2??F2= 7:?2?4:2= 5:D4=@DFC6 C6A@CE[ E9@F89 E96 A@:?ED 2AA62C E@ 72== 36=@H 2 Sc`d C6A@CE:?8 E9C6D9@=5] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]FD4@FCED]8@G^D:E6D^5672F=E^7:=6D^G@=_a4\49_e]A57Qm&?56C &]$] ;F5:4:2= 6E9:4D CF=6Dk^2m[ 7656C2= ;F586D 2?5 &]$] 4@FCE 6>A=@J66D 2C6 86?6C2==J AC@9:3:E65 7C@> 2446AE:?8 8:7ED 7C@> =@H6C\A2:5 6>A=@J66D @C C646:G:?8 8:7ED 7C@> DF3@C5:?2E6D]k^Am
kAm$64E:@? ea_]c_ @7 E96 vF:56 E@ yF5:4:2CJ !@=:4J DE2E6D “p ;F5:4:2= @77:46C @C 6>A=@J66 :D ?@E A6C>:EE65 E@ D@=:4:E 2 4@?EC:3FE:@? 7C@> 2?@E96C @77:46C @C 6>A=@J66 7@C 2 8:7E E@ 2? @77:4:2= DFA6C:@C[ >2<6 2 5@?2E:@? 2D 2 8:7E @C 8:G6 2 8:7E E@ 2? @77:4:2= DFA6C:@C[ @C 2446AE 2 8:7E 7C@> 2? @77:46C @C 6>A=@J66 C646:G:?8 =6DD A2J E92? 9:>D6=7 @C 96CD6=7]”k^Am
kAm{28?:2AA6 s2:=J 2D<65 q62G6CDE@4< 23@FE E96 AFCA@D6 @7 E96 EC2?D24E:@? 2?5 H96E96C :E H2D C6G:6H65 F?56C E96 8:7E CF=6D] %96 4@FCE 564=:?65 E@ 2?DH6C E9@D6 BF6DE:@?D]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.