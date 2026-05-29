Tuberville license

Alabama U.S. Sen. Tommy Tuberville maintained an active Florida-issued driver’s license nearly four years after he claims he moved to Auburn, according to records on a public Florida motor vehicle database.

A Class E registered to the U.S. senator and former college football coach in the Sunshine State did not expire until Feb. 20, 2023, according to Florida Highway Safety and Motor Vehicles records reviewed by Lagniappe. The date is two years into Tuberville’s elected term in Congress, and well after his claims to have moved to Alabama in 2019 to launch his Senate campaign.

Download PDF FLHSMV - MyDMV Portal - Driver License Status.pdf
Download PDF Driver License Search Result - Broward County Clerk of Courts.pdf

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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